Трамп обвинил либеральных миллиардеров в нападениях на Tesla

Ранее Маск обвинил в нападениях либеральных активистов, включая крупнейшего донора либеральных активистов Джорджа Сороса.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардеры либеральных взглядов, которые стояли за его судебными процессами, могут быть причастны к нападениям на автомобили Tesla, Cybertruck, дилерские центры и зарядные станции компании. Об этом он сказал в интервью Newsmax.

«Среди них есть те, кто участвовал в моих судебных процессах и, думаю, вероятно, причастен и к этому тоже», - заявил Трамп.

Он также предположил, что существует связь между судебными делами против него и нападениями на Tesla.

Ранее CNN сообщало, что Илон Маск перепостил одобрительные комментарии о Tesla и ее автомобилях и поблагодарил людей за поддержку. Он обвинил в нападениях либеральных активистов, включая крупнейшего донора либеральных активистов Джорджа Сороса.

Трамп также прокомментировал это в Truth Social, заявив, что радикальные левые работают над «незаконным и заговорщицким бойкотом Tesla», чтобы они могли «атаковать и нанести вред Илону и всему, за что он выступает».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Индии провели обыски в офисах, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом, в рамках расследования возможных нарушений валютного законодательства.

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