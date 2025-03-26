Трамп звинуватив ліберальних мільярдерів у нападах на Tesla

Раніше Маск звинуватив у нападах ліберальних активістів, включаючи найбільшого донора ліберальних активістів Джорджа Сороса.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдери ліберальних поглядів, які стояли за його судовими процесами, можуть бути причетні до нападів на автомобілі Tesla, Cybertruck, дилерські центри та зарядні станції компанії. Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

«Серед них є ті, хто брав участь у моїх судових процесах і, гадаю, ймовірно, причетний і до цього теж», — заявив Трамп.

Він також припустив, що існує зв’язок між судовими справами проти нього та нападами на Tesla.

Раніше CNN повідомляло, що Ілон Маск перепостив схвальні коментарі про Tesla та її автомобілі і подякував людям за підтримку. Він звинуватив у нападах ліберальних активістів, включаючи найбільшого донора ліберальних активістів Джорджа Сороса.

Трамп також прокоментував це у Truth Social, заявивши, що радикальні ліві працюють над «незаконним і змовницьким бойкотом Tesla», щоб вони могли «атакувати і завдати шкоди Ілону і всьому, за що він виступає».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом, у рамках розслідування ймовірних порушень валютного законодавства.

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