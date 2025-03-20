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В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

12:26, 20 березня 2025
Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.
В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом
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Управління з виконання покарань Індії (ED) провело обшуки в офісах, пов’язаних із Фондами відкритого суспільства (OSF), заснованими американським мільярдером Джорджем Соросом, та його інвестиційним підрозділом — Фондом економічного розвитку Сороса (SEDF), у рамках розслідування ймовірних порушень валютного законодавства. Про це повідомляє The Indian Express.

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями, а також компанією Aspada Investments Pvt Ltd, відповідно до Закону про управління іноземною валютою (FEMA), зазначає видання.

Джерела в ED назвали Aspada Investments інвестиційним радником або управляючим фондом SEDF в Індії. За даними джерел, компанія Aspada Investment Company була створена OSF на Маврикії для спрямування фінансування в Індію. «Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) була заснована в Бангалорі 4 лютого 2013 року для управління/консультування інвестицій SEDF в Індії. Відомо, що SEDF профінансував понад 12 компаній в Індії на суму близько 300 крор рупій (приблизно 36 млн доларів), і ED збирає докази», — повідомили джерела.

За даними джерел, попереднє розслідування показало, що OSF була включена до «категорії попереднього узгодження» (PRC) Міністерством внутрішніх справ Індії (MHA) 30 травня 2016 року. «Відтоді OSF потрібен попередній дозвіл MHA для відправлення грошей організаціям, зареєстрованим в Індії. SEDF є інвестиційним підрозділом OSF у сфері соціального впливу», — повідомили джерела.

Як зазначає видання, щоб обійти такі обмеження, «OSF створила дочірні компанії в Індії та залучала кошти у вигляді прямих іноземних інвестицій (FDI) та консультаційних зборів». «Ці кошти використовувалися для фінансування діяльності неурядових організацій, що є порушенням Закону про управління іноземною валютою», — заявили джерела в ED.

ED розслідує кінцеве використання коштів FDI.

Джерела повідомили, що SEDF надавав кошти для «різних заходів, пов’язаних із сектором НПО, під виглядом FDI або консультаційних/сервісних зборів» трьом індійським компаніям.

З 2008 року Open Society інвестувала понад 90 мільйонів доларів у стартапи та проєкти раннього фінансування, якими керує базована в Бангалорі компанія Aspada Investments.

Автор: Наталя Мамченко

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обшук Індія

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В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.

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