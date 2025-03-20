В Україні змінилися правила обчислення доходу для отримання соціальної допомоги

Уряд вніс змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 303 «Про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Як повідомив Пенсійний фонд України, документом, зокрема, доповнено перелік виплат, які враховуються / не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

- не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначена субсидія на найм житла;

- включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримані аліменти.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

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