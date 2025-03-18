Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 18 березня

Уряд перейменовав низку управлінь Державної служби якості освіти та розширив напрями використання коштів для фінансування заходів розмінування.

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сінгапур про повітряне сполучення». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сінгапур про повітряне сполучення, вчинену в м. Сінгапурі 02.06.2024. Угода визначає порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній між Україною та Республікою Сінгапур та порядок призначення авіапідприємств для експлуатації договірних ліній за маршрутами відповідно до Угоди; встановлює умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів; передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу; містить положення стосовно авіаційної безпеки; встановлює механізм інспектування авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації тощо.

- Внесено зміни у Перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України, затверджений постановою КМУ від 09.12.2022 № 1378. Викладено розділ І вищезазначеного Переліку у новій редакції з метою приведення його у відповідність до оновленої редакції Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, введеної постановою КМУ від 10.12.2024 № 1425.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для наукової і науково-технічної діяльності у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінрозвитку у державному бюджеті за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльності у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах». Порядок передбачає, що бюджетні кошти спрямовуються за наступними напрямами: прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, нормування у будівництві та стандартизації у визначених сферах; послуги з національної стандартизації; забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми; забезпечення діяльності Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки, з метою удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України». Уточнено мету використання коштів - «поглиблення співробітництва України у космічній сфері з Європейським космічним агентством», та розширено напрями спрямування коштів, зокрема, передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на: розвиток супутникових систем із використанням електронних комунікацій та навігації (розбудова державної мережі ГНСС-станцій для впровадження сервісів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України); здійснення заходів щодо забезпечення співробітництва України з Європейським космічним агентством у межах двостороннього співробітництва з набуттям асоційованого членства.

- Перейменовано: Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області на Південне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти; Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області на Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти. Реорганізовано: Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області шляхом приєднання до Південного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти; Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області шляхом приєднання до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти. Викладено у новій редакції додаток «Перелік територіальних органів Державної служби якості освіти» до постанови КМУ від 07.11.2018 № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 26.08.2021 № 898 «Питання Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури». Внесено зміни до складу Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури. Передбачено, що Головою Комісії є Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, який призначає секретаря Комісії, затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби зміни до нього.

- Внесено зміни до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, та до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, – в частині визначення періоду, за який враховуються доходи при обчисленні таких видів допомоги. Передбачено призначення одиноким особам, визнаним особами з інвалідністю, які не мають інших джерел до існування, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на шість місяців з автоматичним продовженням виплати на наступний шестимісячний період з урахуванням відповідності отримувачів вимогам і критеріям, передбачених Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Внесено зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги - в частині визначення механізму обчислення розміру заробітної плати, який залишається після сплати військового збору. Уточнено норми щодо призначення допомоги на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

- Затверджено, відповідно до статті 11 ЗУ «Про державні резерви», Типову форму договору про відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву та Типову форму договору резервування матеріальних цінностей державного матеріального резерву з резервантом (резидентом).

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Виключено позицію щодо спрямування бюджетних коштів на закупівлю обладнання для закладів охорони здоров’я, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоров’я МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби, закупівлю товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проекту щодо створення лабораторій синтезу радіофармацевтичних лікарських засобів (у тому числі сплату податків, зборів та митних платежів, проектування об’єктів будівництва). Передбачено, що розподіл лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них (крім медичного обладнання) проводиться, у тому числі, з урахуванням інформації про товари, які отримані з інших джерел, не заборонених законом, зокрема як гуманітарна допомога (з використанням даних інформаційно-аналітичної системи «MedData»). Внесено зміни до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Доповнено Перелік розділом «Закупівля алотрансплантатів шкіри для закладів охорони здоров’я, які використовують їх для надання медичної допомоги». У розділі «Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» внесено зміни та уточнення у перелік реагентів та витратних матеріали для імуногематологічних досліджень тощо.

- Викладено у новій редакції Порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю з метою приведення його відповідність із законодавством, картографування результатів моніторингу, вдосконалення і доповнення критеріїв безбар’єрності для маломобільних груп населення для моніторингу вулиць, об'єктів благоустрою, об'єктів транспортної інфраструктури. Удосконалено систему збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан доступності об’єктів фізичного оточення. Передбачено здійснення фотофіксації елементів доступності під час моніторингу, нанесення результатів моніторингу на карту та приведення критеріїв безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у відповідність із діючими державними будівельними нормами та сучасними міжнародними стандартами. Також передбачено розгляд результатів моніторингу на місцевих радах безбар’єрності, введення терміну «фахівець з безбар’єрності» та публікацію результатів моніторингу у форматі відкритих даних.

- Внесено зміни до Положення про Державне агентство водних ресурсів України. Уточнено завдання Державного агентства водних ресурсів України щодо видачі, припинення дії, здійснення переоформлення та видачі дублікатів дозволів на проведення робіт (крім експлуатаційного днопоглиблення) на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі). Передбачено, що Державне агентство водних ресурсів України забезпечує у межах повноважень виконання завдань у сфері охорони праці в апараті Держводагентства, його територіальних органах, та організовує їх виконання на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства, а Голова Держводагентства організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Держводагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунка Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування. Розширено напрями використання коштів для фінансування заходів розмінування (гуманітарного розмінування), зокрема, на закупівлю послуг з розмінування територій (акваторій), які є непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами відповідно до потреб, наданих місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання різних форм власності та підпорядкування. Удосконалено механізм використання коштів за напрямом використання коштів для фінансування закупівлі послуг з гуманітарного розмінування територій (акваторій), які є непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Передбачено, що за результатами опрацювання бюджетною установою «Центр гуманітарного розмінування» потреб, наданих місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання різних форм власності та підпорядкування, формується потреба закупівлі послуг з гуманітарного розмінування територій (акваторій), які є непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами із фінансово-економічними розрахунками та подається на розгляд Комісії з питань визначення обсягу коштів для задоволення потреб із здійснення заходів гуманітарного розмінування для прийняття рішення в установленому порядку.

- Затверджено Порядок та умови та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я. Здійснено розподіл субвенції у сумі 1 млрд. 658 млн. 254,5 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я.

- Передано, з метою забезпечення виконання Міністерством розвитку громад та територій функцій та завдань, переданих Міністерству відповідно до постанови КМУ від 31.12.2024 № 1545 «Про внесення змін до Положення про Міністерство розвитку громад та територій України», Міністерству розвитку громад та територій на нові бюджетні програми бюджетні призначення, передбачені у 2025 році Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетними програмами: «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам» у сумі 215 млн. 667 тис. гривень (кредитування бюджету); «Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла» у сумі - 104 млн. 500 тис. гривень (кредитування бюджету).

- Затверджено план заходів з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Італійській Республіці.

- Передано Міністерству культури та стратегічних комунікацій для Державного агентства з питань кіно на нові бюджетні програми з метою забезпечення його функціонування та здійснення заходів, пов'язаних з державною підтримкою кінематографії, бюджетні призначення, передбачені у 2025 році Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у загальному та спеціальному фондах державного бюджету за бюджетними програмами: «Керівництво та управління у сфері кінематографії» у сумі 30 млн. 443,6 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету; «Державна підтримка кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів» у сумі 128 млн. 676,4 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання), у сумі 45 млн. гривень за спеціальним фондом державного бюджету. Передбачено, що відповідальним виконавцем нових бюджетних програм є Державне агентство з питань кіно.

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо конкурентного нейтралітету. Приєднання до зазначеної Рекомендації та врахування її вимог сприятиме забезпеченню створення рівних умов конкуренції для підприємств на ринку, незалежно від форми власності, регулювання або діяльності на ринку держави, що забезпечить дотримання прозорих та ефективних правил конкуренції, спрямованих на усунення дискримінаційних переваг.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров’я України та Криворізької міської ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» Криворізької міської ради в державну власність із віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

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