Україна отримала понад мільярд гривень від управління ТРЦ Ocean Plaza в Києві

1,2 млрд гривень були отримані від здачі в оренду торгових площ в ТРЦ.

Джерело фото: rau.ua

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До фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Про це повідомили у Фонді держмайна.

ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу «Інвестиційного союзу «Либідь», який є власником ТРЦ Ocean Plaza.

«Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон. У цьому році плануємо це зробити в межах великої приватизації», - йдеться у повідомленні.

Наразі, поки триває підготовка об’єкта, націоналізований ТРЦ Ocean Plaza наповнює фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

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