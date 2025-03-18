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Украина получила более миллиарда гривен от управления ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

15:05, 18 марта 2025
1,2 млрд гривен были получены от сдачи в аренду торговых площадей в ТРЦ.
Украина получила более миллиарда гривен от управления ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
Источник фото: rau.ua
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В фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии направлено 1,2 млрд гривен от передачи в аренду торговых площадей национализированного ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщили в Фонде госимущества.

ФГИУ управляет долей в размере 66% уставного капитала «Инвестиционного союза «Лыбидь», который является владельцем ТРЦ Ocean Plaza.

«На сегодняшний день идет активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируем сделать это в рамках большой приватизации», – говорится в сообщении.

На данный момент, пока продолжается подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza пополняет фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Киев

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