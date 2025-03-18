Верховный Суд опубликовал обзор практики ЕСПЧ за декабрь 2024 года

В обзоре практики отражен ряд решений и постановлений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участницами требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

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Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в декабре 2024 года.

В этом обзоре, в частности, отражен ряд решений и постановлений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участницами требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Речь идет, в частности, о:

решении ЕСПЧ по делу HASMIK KHACHATRYAN v. Armenia (№ 11829/16). В нем ЕСПЧ установил нарушение Арменией ст. 3 Конвенции как в материальном, так и в процессуальном аспектах, поскольку власти не создали надлежащей законодательной базы для борьбы с домашним насилием, не обеспечили эффективной защиты заявительницы и допустили безнаказанность обидчика, применив к нему амнистию. Также государство не предоставило заявительнице возможности получить компенсацию морального ущерба;

постановлении ЕСПЧ по делу BORZYKH v. Ukraine (№ 11575/24). ЕСПЧ рассмотрел жалобу гражданина Украины на запрет публичного ношения георгиевской ленты. Заявитель утверждал, что это ограничивает его право на свободу выражения взглядов (ст. 10 Конвенции) и нарушает право на уважение частной жизни (ст. 8 Конвенции). ЕСПЧ отметил, что установленный запрет не является всеобщим и допускает исключения, например, если лента присутствует на оригинальных государственных наградах и военных отличиях, врученных до 1991 года. Между прочим, ЕСПЧ указал, что традиция ношения георгиевской ленты была увековечена в современной России и стала узнаваемым и сильным символом, который ассоциируется не столько со Второй мировой войной и советской армией, сколько с представлениями о "российской военной доблести и сверхдержаве". Не имея сомнений в важности и искренности усилий украинского правительства в решении проблем современных вызовов государственной безопасности, вызванных военным конфликтом, и с учетом контекста использования ленты в нынешней российской агрессии против Украины, ЕСПЧ признал жалобу необоснованной;

постановлении Большой Палаты ЕСПЧ об отказе в принятии запроса Высшего кассационного суда Румынии о предоставлении консультативного заключения (№ P16-2024-002). Высший суд обратился в ЕСПЧ с вопросами относительно толкования ст. 8 Конвенции по делу об увольнении судьи из-за отказа пройти медицинское обследование для оценки ее психического здоровья. ЕСПЧ отказал в принятии запроса, поскольку имеющаяся судебная практика уже предоставляет достаточные указания по применению Конвенции в подобных делах.

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