В РФ назвали время разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин 18 марта обсудят нормализацию отношений США и РФ, а также войну в Украине.

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В Кремле сообщили, когда состоится разговор президента США Дональда Трампа и Путина. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, телефонный разговор состоится сегодня, 18 марта, в промежутке с 16 по 18 часов по местному времени (с 15 по 17 часов по Киеву).

По его словам, Трамп и Путин обсудят нормализацию отношений США и РФ, а также войну в Украине.

Песков добавил, что многие темы разговора Трампа с Путиным уже согласованы. Он также заявил, что они "будут говорить столько, сколько сочтут нужным".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп решительно настроен заключить мирное соглашение.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

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