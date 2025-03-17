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Мы никогда не были так близки к мирному соглашению, — пресс-секретарь Белого дома Левитт

20:06, 17 марта 2025
Каролин Левитт отметила, что страны находятся «на 10-ярдовой отметке к миру».
Мы никогда не были так близки к мирному соглашению, — пресс-секретарь Белого дома Левитт
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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп решительно настроен заключить мирное соглашение. Об этом она сказала во время пресс-конференции.

 «Мы находимся на 10-ярдовой отметке к миру, и никогда еще мы не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент.

Президент решительно настроен заключить соглашение», — сказала она.

На вопрос, рассматривает ли Дональд Трамп возможность введения санкций против России, если его телефонный разговор с Путиным завтра пройдет неудачно, Левитт ответила: «Это то, что президент обсуждал, и, конечно, он готов сделать это, если потребуется».

Левитт также уклонилась от ответа на вопрос, давал ли Владимир Зеленский Трампу полномочия «разделить украинские активы» с Путинымпишет Sky News.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался между президентом США и его украинским коллегой, но добавила, что дальнейшие детали станут известны после завтрашнего разговора Трампа с Путиным.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план озвучил Президент Владимир Зеленский.

Также он раскрыл, как можно будет мониторить соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

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США россия Украина

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