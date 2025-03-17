В Германии хотят подготовить больницы к работе в условиях войны

В Германии подчеркнули, что система здравоохранения так же важна для защиты страны, как и Бундесвер.

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Министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах (CSU) считает, что немецкая система здравоохранения должна быть готова к работе в условиях войны. Она подчеркнула, что для обороны это так же важно, как и Бундесвер, пишет Zeit Online.

«Военная угроза Европе со стороны России и возможный отказ нового президента США Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности также означают массовую необходимость действий для системы здравоохранения Германии и гражданского общества в целом», — заявила она в комментарии газете Augsburger Allgemeine.

Герлах подчеркнула, что система здравоохранения так же важна для защиты страны, как и Бундесвер. Необходимо обеспечить возможность оказания медицинской помощи значительно большему количеству людей, чем в мирное время. Государство должно предоставлять четкие ориентиры.

«Это касается уровня ЕС, федерального правительства и земель», — сказала Герлах, призывая к разработке плана гражданских операций для Германии.

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