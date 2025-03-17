У Німеччині хочуть підготувати лікарні до роботи в умовах війни

У Німеччині підкреслили, що система охорони здоров'я так само важлива для захисту країни, як і Бундесвер.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах (CSU) вважає, що німецька система охорони здоров'я повинна бути готова до роботи в умовах ​​війни. Вона наголосила, що для оборони це так само важливо, як і Бундесвер, пише Zeit Online.

«Військова загроза Європі з боку Росії та можливий відхід нового президента США Трампа від попереднього партнерства з безпеки також означають масову потребу в діях для системи охорони здоров’я Німеччини та громадянського суспільства в цілому», — сказала вона у коментарі газеті Augsburger Allgemeine.

Герлах підкреслила, що система охорони здоров'я так само важлива для захисту країни, як і Бундесвер. Потрібно забезпечити, щоб опіку надходила значно більша кількість людей, ніж у мирний час. Держава повинна давати чіткі орієнтири.

«Це стосується рівня ЄС, федерального уряду та земель», — сказала Герлах, закликаючи до плану цивільних операцій для Німеччини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.