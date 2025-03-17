Ми ніколи не були так близько до мирної угоди, — прессекретарка Білого дому Левітт

Каролін Левітт зазначила, що країни знаходяться «на 10-ярдовій позначці до миру».

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Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп рішуче налаштований укласти мирну угоду. Про це вона заявила під час пресконференції.

«Ми знаходимося на 10-ярдовій позначці до миру, і ніколи ще ми не були так близько до мирної угоди, як у цей момент.

Президент рішуче налаштований укласти угоду», — сказала вона.

На питання, чи розглядає Дональд Трамп можливість запровадження санкцій проти Росії, якщо його телефонна розмова з Путіним завтра пройде невдало, Левітт відповіла: «Це те, що президент обговорював, і, звичайно, він готовий зробити це, якщо буде потрібно».

Левітт також ухилилася від відповіді на питання, чи давав Володимир Зеленський Трампу повноваження «розділити українські активи» з Путіним, пише Sky News.

Вона зазначила, що це питання обговорювалося між президентом США та його українським колегою, але додала, що подальші деталі стануть відомі після завтрашньої розмови Трампа з Путіним.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план повідомив Президент Володимир Зеленський.

Також він розкрив, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня.

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