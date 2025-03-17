Обговорять території та електростанції —Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним

Дональд Трамп заявив, що, «можливо, вдасться, можливо, ні покласти край війні» проте шанси вважає «дуже хорошими».

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня. Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, темами розмови стануть "поділ певних активів", йтиметься про "території і електростанції".

Трамп сказав, що США хочуть побачити, чи зможуть покласти край війні РФ проти України.

"За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – сказав президент США.

На запитання про те, які поступки розглядаються на переговорах про припинення вогню, він відповів, що розмови вестимуться про території та електростанції.



"Я думаю, що обидві сторони, Україна та Росія, вже багато обговорили. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів", – сказав Трамп.

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