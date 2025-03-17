Обсудят территории и электростанции —Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп заявил, что, «возможно, удастся, возможно, нет положить конец войне», однако шансы считает «очень хорошими».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, темами разговора станут "разделение определенных активов", речь пойдет о "территориях и электростанциях".

Трамп сказал, что США хотят увидеть, смогут ли положить конец войне РФ против Украины.

"За выходные было сделано много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, мы сможем, возможно, мы не сможем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал президент США.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, он ответил, что разговоры будут вестись о территориях и электростанциях.

"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", - сказал Трамп.

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