Приказ об увольнении — должен ли работник подписывать документ

Работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа или распоряжения об увольнении.

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Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснили, необходимо ли уволенного работника ознакомить с приказом об увольнении под подпись.

Согласно статье 47 Кодекса законов о труде Украины, работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа или распоряжения об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении и произвести с ним расчет в сроки, определенные статьей 116 настоящего Кодекса.

Также по требованию работника к хранящейся у него трудовой книжки должны быть внесены надлежащие записи об увольнении.

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