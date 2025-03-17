Наказ про звільнення — чи має працівник підписувати документ

Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу чи розпорядження про звільнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснили, чи необхідно звільненого працівника ознайомити з наказом про звільнення під підпис.

Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу чи розпорядження про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні та провести з ним розрахунок у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу.

Також на вимогу працівника до трудової книжки, що зберігається в нього, мають бути внесені належні записи про звільнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій