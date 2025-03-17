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В налоговой объяснили нюансы оплаты военного сбора в случае применения налоговой социальной льготы

07:55, 17 марта 2025
С какой суммы уплачивается военный сбор в случае применения налоговой социальной льготы.
В налоговой объяснили нюансы оплаты военного сбора в случае применения налоговой социальной льготы
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает о нюансах уплаты военного сбора в случае применения налоговой социальной льготы.

Отмечается, что согласно п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) временно, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины, устанавливается военный сбор.

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 разд. IV НКУ, в частности, физические лица – резиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине, и налоговые агенты (п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Объектом налогообложения военным сбором для таких плательщиков есть доходы, определенные ст. 163 разд. IV НКУ, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

При этом начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке, определенной п.п. 1 о.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (п.п. 1.4 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

При начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения налогом на доходы физических лиц определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в законодательную плату льготы по ее наличию.

Учитывая изложенное и ввиду того, что положениями п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора, в частности, с учетом особенностей, установленных в п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ для налога на доходы физических лиц, то определение налоговыми агентами налогооблагаемой базы военным сбором осуществляется без применения положений п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ.

То есть налогообложению военным сбором подлежат доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями без вычета сумм налога на доходы физических лиц, страховых взносов в Накопительный фонд, в случаях, предусмотренных законом, а также налоговой социальной льготы при ее наличии.

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