В Хмельницкой области чиновник растратил бюджетные средства на закупки тротуарной плитки

Чиновник незаконно увеличил стоимость тротуарной плитки по договору, что привело к растрате почти 300 тысяч гривен бюджетных средств.

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В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя коммунального предприятия. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением при закупке тротуарной плитки.

Событие имело место в 2023 году. По результатам проведения тендерных закупок одним из коммунальных предприятий Хмельницкого городского совета в марте 2023 года был заключен Договор о закупке тротуарной плитки.

Чиновник обвиняется в том, что в декабре 2023 года, будучи руководителем коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя умышленно в интересах субъекта хозяйственной деятельности, с целью получения данным субъектом материальной выгоды за поставленный товар по завышенным ценам, заключил дополнительное соглашение к договору, которым незаконно увеличил первоначальную стоимость тротуарной плитки.

В результате таких противоправных действий руководителя коммунального предприятия закуплена тротуарная плитка за бюджетные средства по ценам, значительно превышающим начальные договорные цены.

Таким образом городскому совету причинен материальный ущерб почти на 300 тыс. гривен.

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