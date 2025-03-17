На Хмельниччині посадовець розтратив бюджетні кошти на закупівлі тротуарної плитки

Посадовець незаконно збільшив вартість тротуарної плитки за договором, що призвело до розтрати майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

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На Хмельниччині направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника комунального підприємства. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі тротуарної плитки.

Подія мала місце у 2023 році. За результатами проведення тендерних закупівель одним із комунальних підприємств Хмільницької міської ради у березні 2023 року було укладено Договір про закупівлю плитки тротуарної.

Посадовець обвинувачується у тому, що у грудні 2023 року, будучи керівником комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах суб’єкта господарської діяльності, з метою отримання даним суб’єктом матеріальної вигоди за поставлений товар по завищеним цінам, за відсутності письмового звернення суб’єкта господарювання щодо зміни ціни на 6 видів плитки, незаконно уклав додаткову угоду до договору, якою незаконно збільшив первинну вартість тротуарної плитки.

Унаслідок таких протиправних дій керівника комунального підприємства закуплено тротуарну плитку за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни.

Таким чином міській раді заподіяно матеріальну шкоду на майже 300 тис. гривень.

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