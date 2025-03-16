В Україні 17 березня діятимуть відключення світла — хто буде без електроенергії

Відключення торкнуться лише промисловості та бізнесу.

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У понеділок, 17 березня, будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок російських атак на енергооб’єкти відключення електроенергії буде застосовуватися з 6:00 до 20:00.

В Укренерго наголосили, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

Як зауважується, ситуація в енергосистемі може змінитись.

“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!” – підкреслили в Укренерго.

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