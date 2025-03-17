Суд відмовив будівельному підприємству в скасуванні податкового боргу в 25,7 млн грн

ТОВ не змогло довести правомірність своїх господарських операцій у суді.

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П'ятий апеляційний адміністративний суд розглянув справу № 420/5743/24 та задовольнив апеляційні скарги ДПС в Одеській області. Суд скасував рішення Одеського окружного адміністративного суду від 7 травня 2024 року та додаткове рішення від 17 травня 2024 року щодо стягнення 7000 грн на правничу допомогу. Водночас суд ухвалив постанову, якою відмовив товариству у скасуванні податкових повідомлень-рішень на суму 25,7 млн грн. Про це інформує податкова служба Одещини.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що висновки ГУ ДПС про порушення товариством податкового законодавства щодо господарських взаємовідносин з ТОВ1, ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4 є безпідставними та спростовуються первинними бухгалтерськими документами і податковою звітністю, а тому оскаржувані повідомлення-рішення є протиправними та підлягають скасуванню.

Перевіривши доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції дійшов до висновку, що скарга ГУ ДПС підлягає задоволенню з огляну на наступне.

Судом встановлено, що ТОВ є суб`єктом господарської діяльності з 2016 року, вид діяльності - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. В рамках власної господарської діяльності ТОВ виконує ремонтно-будівельні роботи на підставі договорів підряду, укладених в результаті участі у процедурах публічних закупівель, що проводяться згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

ТОВ повідомлено про проведення планової виїзної документальної перевірки повідомленням від 30.09.2021; 28.10.2021 платник звернувся з заявою щодо проведення планової перевірки за податковою адресою підприємства; 29.10.2021 платник повідомив про факт втрати документів фінансово-господарської діяльності; наказом ГУ ДПС від 23.11.2021 у зв`язку з втратою первинних документів вирішено перенести термін проведення перевірки ТОВ з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 на 90 днів або до моменту їх відновлення, в межах п.44.5 ст.44 ПКУ.

В ході перевірки на адресу посадових осіб ТОВ надавався письмовий запит щодо надання завірених копій первинних, бухгалтерських та інших документів з питань взаємовідносин позивача з ТОВ1, ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4 та складений акт ненадання оригіналів та завірених копій документів 16.02.2022.

Товариством надані завірені копії первинних документів на 242 аркушах, про що складено опис від 16.02.2022. Посадовими особами підприємства не надавались відповіді на запит та письмові пояснення щодо встановлених порушень.

За результатами перевірки відповідачем складено акт перевірки від 23.02.2022 яким встановлено порушення товариством: п.44.1, п.44.2 ст.44, п.46.1, п.46.2 ст.46, п.49.1, ст.49, п.49.2, п.п.49.18.3, п.49.18, ст.49, п.п.134.1.1 ст.134, п.137.4 ст.137, п.137.5 ст.137 ПКУ, що призвело до заниження податку на прибуток на 11,6 млн. грн.; п. 198.1, п. 198.3. ст. 198, п. 200.4 ст. 200 ПКУ, що призвело до заниження ПДВ на 10,3 млн. грн.

Перевіркою встановлено неможливість придбання позивачем будівельно-монтажних робіт, устаткування та будівельних матеріалів у суб`єктів господарювання ТОВ1, ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4 на загальну суму з ПДВ 62,9 млн. грн., оскільки згідно ланцюгу постачання відсутнє придбання будівельних робіт та будівельних матеріалів, встановлено підміну номенклатури поставлених товарів, робіт та послуг та обрив ланцюга їх постачання; відсутність у вищевказаних контрагентів необхідних для здійснення будівельно-монтажних робіт в даному обсязі достатньої кількості трудових ресурсів, виробничих потужностей, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, тощо; не надано первинні документи перевезення будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які передавались та встановлювались при здійсненні робіт; не надано сертифікати відповідності, паспорти якості, які б підтверджували походження, якість та характеристики будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які передавались при здійсненні робіт (ненадання таких документів під час проведення податкової перевірки підтверджується актом від 16.02.2022).

Апеляційним судом також встановлено:

неможливість здійснення ТОВ1, ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4 виконання договорів підрядів, виконання будівельних робіт, поставки устаткування, оскільки згідно ланцюгу постачання відсутнє придбання будівельних робіт та будівельних матеріалів, встановлено підміну номенклатури поставлених товарів, робіт та послуг та обрив ланцюга їх постачання; відсутність у контрагентів необхідних для здійснення будівельно-монтажних робіт в даному обсязі достатньої кількості трудових ресурсів, виробничих потужностей, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, тощо;

ненадання первинних документів (товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, подорожні листи, інше) які б підтверджували перевезення будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які передавались та встановлювались при здійсненні робіт;

ненадання сертифікатів відповідності, паспортів якості, які б підтверджували походження, якість та характеристики будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які передавались при здійсненні робіт.

Таким чином, наданими позивачем первинними документами (договорами, актами виконаних робіт, актами прийняття-передачі) не підтверджується виконання робіт, поставки устаткування від ТОВ1, ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4, а тому позивач неправомірно сформував регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність.

З урахуванням вищевикладеного, апеляційний суд вважає правомірними оскаржені податкові повідомлення-рішення ГУ ДПС в Одеській області від 21.08.2023.

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