Житель Каліфорнії відсудив у Starbucks 50 мільйонів доларів через опіки від чаю

Starbucks зобов'язали виплатити 50 мільйонів доларів водію за опіки через неправильно закріплену кришку на склянці.

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Водій служби доставки у Каліфорнії виграв судовий процес, внаслідок якого йому було присуджено компенсацію у розмірі 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє АР.

Постраждалий водій Майкл Гарсія приїхав забрати замовлення у лютому 2020 року до Starbucks у Лос-Анджелесі. Тоді гарячий чай пролився йому на коліна, при цьому кришка одного напою відскочила.

Чоловік отримав опіки третього ступеня та переніс дві операції з пересадки шкіри. Адвокати постраждалого заявляли, що співробітник, який видав замовлення, не закріпив належним чином напій у підставці для склянок.

"Водію служби доставки з Каліфорнії присудили компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів після того, як присяжні вирішили, що заклад Starbucks проявив недбалість при поводженні з гарячим чаєм", - пише видання.

Компанія Starbucks заявила про свій намір подати апеляцію, висловивши незгоду з рішенням присяжних про її винуватість.

Адвокат постраждалого при цьому зазначив, що жодні гроші не зможуть компенсувати "катастрофічні збитки", які було завдано жителю Каліфорнії.

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