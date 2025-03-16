Хусити заявили про атаку на авіаносець США USS Harry Truman

Представник хуситів заявив про удар по авіаносцю США USS Harry Truman у Червоному морі.

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Єменські хусити атакували ракетами та безпілотниками американський авіаносець USS Harry S. Truman у Червоному морі. Про це повідомив у Телеграм військовий представник хуситів Ях'я Сарі.

"Операція була проведена у відповідь на агресію США, які завдали більше 47 авіаударів по кількох єменських провінціях", - заявив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що 15 березня Сполучені Штати Америки розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. "Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших кораблів, літаків та безпілотників", - заявив Трамп.

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