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Дональд Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені

13:04, 16 березня 2025
Війська США завдають авіаударів по базах терористів, їхніх лідерах і ракетній обороні, щоб захистити американські судна, повітряні та морські сили, а також відновити свободу навігації.
Дональд Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що 15 березня Сполучені Штати Америки почали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Про це він написав на своїй сторінці у в соцмережі Truth Social.

«Сьогодні я віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів Хуті в Ємені. Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників», - написав президент США.

Він зазначив, що відповідь попереднього глави Білого дому Джо Байдена була жалюгідно-слабкою, у зв'язку з чим хусити продовжували діяти.

Трамп підкреслив, що ці напади коштували США і світовій економіці безлічі мільярдів доларів, водночас піддаючи ризику життя невинних людей.

«Атаки хуситів на американські судна не будуть тепер. Ми застосуємо нищівну смертельну силу, поки не досягнемо своєї мети. Хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу, паралізувавши величезні потоки глобальної торгівлі та зазіхнувши на основоположний принцип свободи навігації, на якому тримаються міжнародна торгівля та комерція», - заявив президент США.

Глава Білого дому наголосив, що війська США завдають авіаударів по базах терористів, їхніх лідерах і ракетній обороні, щоб захистити американські судна, повітряні та морські сили, а також відновити свободу навігації.

«Жодна терористична сила не зможе перешкодити американським комерційним і військовим суднам вільно перетинати водні шляхи світу. Усім терористам-хуситам: ваш час минув, і ваші атаки повинні припинитися, починаючи з сьогодні. якщо це не відбудеться, на вас обрушиться пекло, якого ви ще ніколи не бачили», - додав американський лідер.

Ще він звернувся до Ірану, закликавши не негайно припинити підтримку терористів-хуситів.

«Не смійте погрожувати американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів в історії країни, або світовим торговельним шляхам. Якщо наважитеся - бойтесь, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо люб'язничати», - резюмував Трамп.

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США Дональд Трамп

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