Дональд Трамп отдал приказ атаковать позиции боевиков в Йемене

Войска США наносят авиаудары по базам террористов, их лидерам и ракетной обороне, чтобы защитить американские суда, воздушные и морские силы, а также восстановить свободу навигации.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 марта Соединенные Штаты Америки начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неослабную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», — написал президент США.

Он отметил, что ответ предыдущего главы Белого дома Джо Байдена был жалко-слабым, из-за чего хуситы продолжали действовать.

Трамп подчеркнул, что эти атаки стоили США и мировой экономике множество миллиардов долларов, при этом подвергая риску жизни невинных людей.

«Атаки хуситов на американские суда теперь не пройдут. Мы применим сокрушительную смертоносную силу, пока не достигнем своей цели. Хуситы перекрыли судоходство в одном из важнейших водных путей мира, парализовав огромные потоки глобальной торговли и посягнув на основополагающий принцип свободы навигации, на котором держатся международная торговля и коммерция», — заявил президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что войска США наносят авиаудары по базам террористов, их лидерам и ракетной обороне, чтобы защитить американские суда, воздушные и морские силы, а также восстановить свободу навигации.

«Никакая террористическая сила не сможет помешать американским коммерческим и военным судам свободно пересекать водные пути мира. Всем террористам-хуситам: ваше время вышло, и ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если этого не произойдет, на вас обрушится ад, которого вы еще никогда не видели», — добавил американский лидер.

Еще он обратился к Ирану, призвав не немедленно прекратить поддержку террористов-хуситов.

«Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, который получил один из крупнейших мандатов в истории страны, или мировым торговым путям. Если осмелитесь - бойтесь, потому что Америка привлечёт вас к полной ответственности, и мы не будем любезничать», - резюмировал Трамп.

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