Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman

«Операция была проведена в ответ на агрессию США, которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям», – заявил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 марта Соединенные Штаты Америки начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. "Они ведут неослабную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - заявил Трамп.

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