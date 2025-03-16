Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman

Йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщил в Телеграм представитель йеменских сил Яхья Сари.
«Операция была проведена в ответ на агрессию США, которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям», – заявил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 марта Соединенные Штаты Америки начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. "Они ведут неослабную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - заявил Трамп.
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