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Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman

20:22, 16 марта 2025
Представитель хуситов заявил об ударе по авианосцу США USS Harry Truman в Красном море.
Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman
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Йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщил в Телеграм представитель йеменских сил Яхья Сари.

«Операция была проведена в ответ на агрессию США, которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям», – заявил он. 

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 марта Соединенные Штаты Америки начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене. "Они ведут неослабную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", - заявил Трамп.

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