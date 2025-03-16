Пенсии в Украине: какие условия для выхода на пенсию в 60 лет

Право на пенсию зависит от возраста и страхового стажа.

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Пенсия по возрасту назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа. Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Пенсию по возрасту назначают на основании обращения лица, начиная со дня, следующего за его достижением пенсионного возраста, при условии подачи заявления не позднее трех месяцев после этого.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Ранее мы писали, кто имеет право на досрочную пенсию.

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