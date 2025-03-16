У предприятия в Ровно отсудили землю стоимостью 2 млн гривен

Частное предприятие получило в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,41 га в областном центре с нарушением земельного законодательства.

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Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договор аренды земли и обязал предприятие вернуть территориальной общине земельный участок общей площадью 0,41 га. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выяснено, что частному предприятию вопреки требованиям земельного законодательства на внеконкурентной основе предоставлен в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,41 га, расположенный по улице Млиновской в ​​областном центре.

В частности, основанием для предоставления в аренду спорного участка стало наличие на нем недвижимого имущества площадью всего 3,5 кв. То есть площадь земли, отведенная в аренду обществу, почти в 1200 раз больше размера объекта недвижимости, принадлежащего предприятию и размещенного на этом участке.

Прокуратура обратилась в суд, однако Хозяйственный суд Ровенской области в удовлетворении отказал, поэтому прокуроры обжаловали это решение в суде апелляционной инстанции, который удовлетворил исковые требования и обязал предприятие вернуть землю общине.

В настоящее время прокуратурой принимаются меры по исполнению судебного решения.

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