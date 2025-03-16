У підприємства в Рівному відсудили землю вартістю 2 млн гривень

Приватне підприємство отримало в оренду на 49 років земельну ділянку площею 0,41 га в обласному центрі з порушенням земельного законодавства.

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Північно-західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір оренди землі та зобов’язав підприємство повернути територіальній громаді земельну ділянку загальною площею 0,41 га. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

З’ясовано, що приватному підприємству всупереч вимогам земельного законодавства на позаконкурентній основі надано в оренду на 49 років земельну ділянку площею 0,41 га, яка розташована по вулиці Млинівській в обласному центрі.

Зокрема, підставою для надання в оренду спірної ділянки стала наявність на ній нерухомого майна площею лише 3,5 кв.м. Тобто площа землі, яка відведена в оренду товариству, майже у 1200 разів більша від розміру об’єкту нерухомості, яке належить підприємству та розміщене на цій ділянці.

Прокуратура звернулась до суду, однак Господарський суд Рівненської області у задоволенні позову відмовив, тому прокурори оскаржили це рішення в суді апеляційної інстанції, який задоволив позовні вимоги і зобов’язав підприємство повернути землю громаді.

Наразі прокуратурою вживаються заходи до виконання судового рішення.

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