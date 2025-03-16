Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, по какой форме мобилизованному ФЛП подать заявление об освобождении от уплаты налогов и предоставлении отчетности

21:50, 16 марта 2025
Налоговики разъяснили важный нюанс мобилизованным предпринимателям.
Налоговая объяснила, по какой форме мобилизованному ФЛП подать заявление об освобождении от уплаты налогов и предоставлении отчетности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба объясняет, по какой форме подается заявление самозанятыми лицами, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Отмечается, что согласно п. 25 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призваны на военную службу во время мобилизации или привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, 9 3 ІІ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 разд. XIV НКУ, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу в соответствии с п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, представляются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

При этом п. 25 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не предусматривает подачи такого заявления по установленной форме, то есть такое заявление подается в произвольной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока обжалования

Верховный Суд оставил без изменений определение об отказе в открытии апелляционного производства в связи с пропуском процессуального срока из-за несвоевременной регистрации электронного кабинета субъектом властных полномочий.

Депутаты зарегистрировали законопроект об общении на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов и в комнатах преподавателей в школах и университетах

Александр Корниенко, Наталия Пипа, Сергей Бабак вместе с коллегами зарегистрировали новый законопроект, касающийся общения на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов в школах и учреждениях высшего образования, в учительских комнатах, на территории образовательного учреждения после занятий.

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду