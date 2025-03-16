Налоговая объяснила, по какой форме мобилизованному ФЛП подать заявление об освобождении от уплаты налогов и предоставлении отчетности

Налоговики разъяснили важный нюанс мобилизованным предпринимателям.

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Налоговая служба объясняет, по какой форме подается заявление самозанятыми лицами, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Отмечается, что согласно п. 25 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призваны на военную службу во время мобилизации или привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, 9 3 ІІ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 разд. XIV НКУ, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу в соответствии с п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, представляются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

При этом п. 25 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не предусматривает подачи такого заявления по установленной форме, то есть такое заявление подается в произвольной форме.

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