В Одесской области в учебном центре повесился мобилизованный, — СМИ

В Подольске в Одесской области мобилизованный совершил самоубийство в учебном центре. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
Пока официальной информации от областного ТЦК или полиции не поступало.
По предварительным данным, мужчина совершил суицид на кровати, для этого использовал ремень. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что в Волынской области мужчина угрожал военнослужащим ТЦК оружием.
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