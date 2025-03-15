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В Луцке мужчина убегал от военнослужащих ТЦК и угрожал пистолетом – видео

21:57, 15 марта 2025
Задержан мужчина, который в Луцке угрожал военнослужащим и водителям пистолетом.
В Луцке мужчина убегал от военнослужащих ТЦК и угрожал пистолетом – видео
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В Луцке задержали мужчину, который с пистолетом в руках угрожал военнослужащим Терцентра комплектования и соцподдержки и водителям проезжих автомобилей. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел вблизи детской поликлиники на улице Черновола, где мужчина наставлял оружие на работников ТЦК и водителей, прося остановиться и подвезти его. В процессе угроз он также произвел один выстрел в воздух.

На обнародованном видео видно, как военнослужащие фиксируют ситуацию. Они подчеркнули, что мужчина отказался выполнить законные требования и угрожал как военным, так и гражданским лицам.

Полиция возбудила уголовное производство по факту угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских. Военные отметили важность соблюдения законов Украины, напоминая, что каждое военнообязанное лицо обязано выполнять требования законодательства и предоставлять документы для проверки военно-учетных данных.

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военные Луцк ТЦК

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