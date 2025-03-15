В Харькове спасатели пять часов вызволяли мужчину, который застрял в трубе

Мужчина застрял в трубе на заброшенной насосной станции в Харькове.

Фото: ГСЧС

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В Харькове спасатели провели пятичасовую операцию по спасению 39-летнего мужчины, который застрял в трубе на заброшенной насосной станции. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно информации спасателей, мужчина залез в трубу диаметром 400 мм, однако не смог самостоятельно выбраться. Для спасения были привлечены 25 спасателей, 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб.

Операция длилась почти пять часов и завершилась успешно, мужчину удалось вызволить из ловушки.

Видео: ГСЧС

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