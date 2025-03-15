У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі

Чоловік застряг у трубі на покинутій насосній станції в Харкові.

Фото: ДСНС

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У Харкові рятувальники провели п’ятигодинну операцію з порятунку 39-річного чоловіка, який застряг у трубі на покинутій насосній станції. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з інформацією рятувальників, чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм, однак не зміг самостійно вибратися. Для порятунку були залучені 25 рятувальників, 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників і 6 одиниць техніки комунальних служб.

Операція тривала майже п’ять годин і завершилася успішно, чоловіка вдалося визволити з пастки.

Відео: ДСНС

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