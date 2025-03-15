Президент США Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні

Трамп оголосив про призначення генерала Келлога спеціальним представником США в Україні.

Фото: AP

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно призначив генерала Кіта Келлога своїм спеціальним представником в Україні. Про це Трамп повідомив через свою соцмережу Truth Social.

«Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним представником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, спілкуватиметься безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він їх добре знає, і вони мають дуже хороші спільні стосунки. Вітаємо генерала Келлога!» — написав Трамп.

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