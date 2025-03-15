Президент США Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога спецпредставителем в Украине

Трамп объявил о назначении генерала Келлога специальным представителем США в Украине.

Фото: AP

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально назначил генерала Кита Келлога своим специальным представителем в Украине. Об этом Трамп сообщил через свою соцсеть Truth Social.

«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине. Генерал Келлог, высокопоставленный военный эксперт, будет общаться непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он их хорошо знает, и они имеют очень хорошие общие отношения. Поздравляем генерала Келлога!» - написал Трамп.

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