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Трамп приказал атаковать цели хуситов в Йемене – NYT

21:03, 15 марта 2025
США начали масштабную операцию по целям хуситов в Йемене.
Трамп приказал атаковать цели хуситов в Йемене – NYT
Фото иллюстративное
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Соединенные Штаты Америки нанесли масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене, находящихся под контролем поддерживаемых Ираном хуситов. Это первый этап новой наступательной операции, которую американские официальные лица назвали направленной против боевиков хуситов, сообщают местные СМИ и высокопоставленные чиновники США. Об этом сообщает The New York Times.

Авиаудары и удары с моря, осуществленные по приказу президента Дональда Трампа, нацелены на радары, системы противовоздушной обороны, ракетные и беспилотные установки. Эти удары имеют целью восстановить международные судоходные пути в Красном море, которые хуситы заблокировали своими атаками в последние месяцы.

Эта операция является наиболее масштабной за второй срок Трампа и также имеет целью послать предупредительный сигнал Ирану. Президент Трамп стремится достичь соглашения с Тегераном, чтобы сдержать развитие ядерной программы, однако оставляет открытой возможность военных действий в случае отказа Ирана от переговоров.

По словам американских чиновников, удары по арсеналу хуситов, часть которого находится под землей, могут длиться несколько дней и усиливаться в зависимости от реакции боевиков. Американская разведка сталкивается с трудностями в определении местонахождения вооружений хуситов, поскольку большинство из них производятся на подземных заводах и поставляются в Йемен контрабандными путями из Ирана.

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США

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