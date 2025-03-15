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Премьер Австралии Албанизи подтвердил готовность страны к миротворческой миссии в Украине

20:46, 15 марта 2025
Австралия окажет помощь Украине и готова к миротворческой миссии после прекращения огня.
Премьер Австралии Албанизи подтвердил готовность страны к миротворческой миссии в Украине
Фото: Lukas Coch/EPA
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Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что Австралия готова участвовать в миротворческой миссии после достижения прекращения огня в Украине.

«Я подтвердил непоколебимую и решительную поддержку Украины со стороны Австралии и подчеркнул, что Австралия будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется», - сообщил Албанизи на своей странице в X.

Премьер-министр подчеркнул, что лидеры стран договорились продолжить работу над конкретными действиями для поддержки Украины как в нынешней ситуации, так и в будущем. Он также добавил, что это решение отвечает национальным интересам Австралии, поскольку события в Европе имеют серьезное влияние на регион Индо-Тихоокеанского океана.

«Это правильное решение, и оно отвечает национальным интересам Австралии. Ведь то, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для нашего региона - Индо-Тихоокеанского - и наоборот», - отметил Албанизи, акцентируя на империалистических намерениях режима Путина. Он подчеркнул важность предотвращения «вознаграждения» незаконных и аморальных действий России после прекращения огня.

Премьер-министр Австралии также анонсировал предоставление 1,5 миллиарда долларов помощи Украине, из которых 1,3 миллиарда будут направлены на военную поддержку, поставку оборудования и подготовку военных.

«Австралия открыта к рассмотрению любых запросов относительно участия в будущей миротворческой миссии в поддержку справедливого и прочного мира, к которому мы все стремимся для Украины», - добавил он.

Фото: Х / Anthony Albanese

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