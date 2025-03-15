Прем'єр Австралії Албанізі підтвердив готовність країни до миротворчої місії в Україні

Австралія надасть допомогу Україні та готова до миротворчої місії після припинення вогню.

Фото: Lukas Coch/EPA

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Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що Австралія готова брати участь у миротворчій місії після досягнення припинення вогню в Україні.

«Я підтвердив непохитну та рішучу підтримку України з боку Австралії та наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно», — повідомив Албанізі на своїй сторінці в X.

Прем'єр-міністр підкреслив, що лідери країн домовилися продовжити роботу над конкретними діями для підтримки України як в нинішній ситуації, так і в майбутньому. Він також додав, що це рішення відповідає національним інтересам Австралії, оскільки події в Європі мають серйозний вплив на регіон Індо-Тихоокеанського океану.

«Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону — Індо-Тихоокеанського — і навпаки», — зазначив Албанізі, акцентуючи на імперіалістичних намірах режиму Путіна. Він підкреслив важливість запобігання «винагороджуванню» незаконних і аморальних дій Росії після припинення вогню.

Прем'єр-міністр Австралії також анонсував надання 1,5 мільярда доларів допомоги Україні, з яких 1,3 мільярда будуть спрямовані на військову підтримку, постачання обладнання та підготовку військових.

«Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі в майбутній миротворчій місії на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі прагнемо для України», — додав він.

Фото: Х / Anthony Albanese

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