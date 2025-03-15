Росія не прагне перемир’я, а просто тягне час – президент Фінляндії Стубб

Александр Стубб: Росія не прагне припинення вогню в Україні, її мета – знищити суверенітет.

Фото: Yle

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія не має наміру припиняти вогонь або досягати миру в Україні. За його словами, основною метою Росії залишається знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що не змінилося з початку війни, пише Yle.

«Путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь», — зазначив Стубб після відеоконференції «коаліції охочих», організованої прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером

Президент Фінляндії також підкреслив, що Росія намагається тягнути час, затягуючи конфлікт. Він зазначив, що на зустрічі, організованій Стармером, було зроблено важливий крок вперед. Створена коаліція країн, що підтримують Україну, налічує близько 30 держав з Європи та інших регіонів.

«Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні», — додав Стубб.

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