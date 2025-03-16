Випив – і в «поліцейські» – на Одещині чоловік напідпитку видавав себе за копа

На Одещині чоловіка оштрафують за носіння поліцейської форми.

Фото: Поліція Одеської області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільському районі Одеської області поліцейські склали адміністративний протокол на 47-річного місцевого жителя, який безпідставно носив поліцейську форму. Чоловіка помітили в стані алкогольного сп’яніння на одній із вулиць Любашівки. Про це повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці дізналися про інцидент із відео, що з’явилося в соцмережах. Перевірка встановила, що чоловік не має жодного стосунку до поліції та пояснив, що нібито знайшов куртку.

Раніше порушник уже притягувався до адміністративної відповідальності за хуліганство, розпивання алкоголю в заборонених місцях і порушення правил дорожнього руху.

Тепер на нього складено адмінпротокол за незаконне використання ознак належності до Нацполіції (ч. 1 ст. 184-3 КУпАП). Йому загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.