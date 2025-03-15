Google автоматизує QR-коди в Quick Share для ще швидшого обміну файлами

Швидший обмін на Android – Quick Share тепер сам генерує QR-коди.

Фото: 9to5Google

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Google вдосконалює функцію Quick Share в Android, автоматизуючи створення QR-кодів для швидкого обміну даними. Якщо раніше користувачам доводилося вручну генерувати QR-коди, то тепер вони з’являтимуться автоматично на екрані швидкого доступу.

Як повідомляє Android Authority, у новій версії Quick Share QR-код відображатиметься одразу разом із пристроями поблизу, готовими до прийому файлів. Це спрощує передачу даних, особливо якщо пристрої ще не налаштовані на бездротове з'єднання.

Наразі оновлення перебуває на стадії тестування і ще не доступне для всіх користувачів. Очікується, що Google найближчим часом офіційно запустить цю функцію, що зробить Quick Share ще зручнішим інструментом для швидкого обміну файлами на Android.

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