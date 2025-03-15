Міноборони розглядає альтернативи BankID для авторизації в Резерв+

Міноборони розглядає авторизацію через Дія.Підпис після збою у Резерв+.

Фото: The True Story

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нещодавній збій у роботі застосунку «Резерв+» виявив проблему із перевантаженням системи BankID, через що авторизація користувачів тимчасово стала недоступною. У Міністерстві оборони України повідомили, що розглядають можливість впровадження додаткових методів входу, однак поки не уточнюють терміни їх реалізації.

«Це був не технічний збій у самому «Резерв+», а проблема з сервісом авторизації, яка виникла через значну кількість запитів. BankID є одним з найпопулярніших способів віддаленої ідентифікації в Україні. Щодо додаткових методів авторизації — ми розглядаємо варіанти розширення можливостей входу. Наприклад, авторизацію через Дія.Підпис або напряму через банки, щоб залежність від одного механізму не створювала ризики у разі пікових навантажень», — заявили в Міноборони в коментарі DOU.

За кібербезпеку цифрових рішень відомства відповідає Центр реагування на кіберінциденти. Його фахівці обробляють близько 850 спрацювань щотижня і щороку розслідують понад 5000 випадків кіберзагроз. У Міноборони також запевнили, що «Резерв+» успішно пройшов перевірку безпеки й отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.