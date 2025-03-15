Минобороны рассматривает альтернативы BankID для авторизации в Резерв+

Минобороны рассматривает авторизацию через Дія.Підпис после сбоя в Резерв+.

Фото: The True Story

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Недавний сбой в работе приложения «Резерв+» обнаружил проблему с перегрузкой системы BankID, из-за чего авторизация пользователей временно стала недоступной. В Министерстве обороны Украины сообщили, что рассматривают возможность внедрения дополнительных методов входа, однако пока не уточняют сроки их реализации.

«Это был не технический сбой в самом «Резерв+», а проблема с сервисом авторизации, которая возникла из-за значительного количества запросов. BankID является одним из самых популярных способов удаленной идентификации в Украине. Что касается дополнительных методов авторизации - мы рассматриваем варианты расширения возможностей входа. Например, авторизацию через Дія.Підпис или напрямую через банки, чтобы зависимость от одного механизма не создавала риски в случае пиковых нагрузок», - заявили в Минобороны в комментарии DOU.

За кибербезопасность цифровых решений ведомства отвечает Центр реагирования на киберинциденты. Его специалисты обрабатывают около 850 сработок еженедельно и ежегодно расследуют более 5000 случаев киберугроз. В Минобороны также заверили, что «Резерв+» успешно прошел проверку безопасности и получил аттестат соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

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