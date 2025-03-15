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ЕС готовит новую спутниковую сеть для сбора разведданных

19:30, 15 марта 2025
ЕС планирует десятки спутников для улучшения геопространственной разведки.
ЕС готовит новую спутниковую сеть для сбора разведданных
Фото: eurointegration
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Европейский Союз рассматривает возможность разработки новой спутниковой сети для получения разведывательных данных. Эта система должна частично заменить возможности США. Как сообщает Financial Times, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что в условиях изменившейся геополитической ситуации Европейская комиссия работает над расширением своих спутниковых возможностей для улучшения геопространственной разведки. Система спутников должна дополнять уже существующие европейские программы для навигации и наблюдения.

Новые спутники будут работать на низкой околоземной орбите, для чего потребуется несколько десятков аппаратов. Кубилюс добавил, что коммерческие системы способны отслеживать цели и военные дислокации с обновлениями каждые 30 минут.

Также Европейская комиссия продолжает развитие IRIS² - своей собственной многоорбитальной спутниковой сети для интернета на низкой орбите, запуск которой планируется до 2027 года. В 2025 году ЕС завершит программу спутниковой связи Govsatcom для органов ЕС и государственных властей стран-членов.

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