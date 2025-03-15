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В ЦПД СНБО подтвердили, что Россия накапливает силы на границе с Сумской областью

18:37, 15 марта 2025
Россия усиливает присутствие на границе с Сумской областью и готовит удары по области.
В ЦПД СНБО подтвердили, что Россия накапливает силы на границе с Сумской областью
Фото: Силы обороны Запорожского края
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Российские войска активно накапливают силы на границе с Сумской областью и готовятся к более интенсивным боевым действиям, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он уточнил, что российские войска не планируют наступление на Сумы, а сосредотачиваются на подготовке ударов по Сумской области.

Коваленко отметил, что хотя враг несет потери от Сил обороны, он продолжает подготовку к новым атакам. Также он отметил, что Кремль пытается затянуть прекращение огня, предложенное США.

По данным Генштаба ВСУ, в субботу российские артиллерия и минометы обстреляли несколько населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, в частности Медведевку, Карповичи, Янжуловку и другие. Всего на курском направлении произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются на данный момент. Враг также совершил 21 авиационный удар и 150 обстрелов позиций украинских войск и мирных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия стягивает войска на восточной границе, готовя удар по Сумской области.

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