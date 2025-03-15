На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боїв – Генштаб

21 авіаудар і 150 обстрілів – ситуація на фронті.

Фото: armyinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку доби 16 березня підрозділи сил оборони України на території Курської області провели 11 боєзіткнень, три з яких тривають станом на 16:00. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У зведенні Генштабу зазначено, що ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби. Також ворог здійснив 150 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Бої продовжуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.