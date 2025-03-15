На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев – Генштаб

21 авиаудар и 150 обстрелов – ситуация на фронте.

Фото: armyinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала суток 16 марта подразделения сил обороны Украины на территории Курской области провели 11 боестолкновений, три из которых продолжаются по состоянию на 16:00. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сводке Генштаба указано, что враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемые бомбы. Также враг совершил 150 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Бои продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.