Штраф дороже BMW 540d – как наказали адвоката за нарушение безопасной дистанции

Адвокат из Швейцарии получил штраф на рекордную сумму.

Фото: Oddity Central

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В Швейцарии адвоката оштрафовали на рекордную сумму - более $100 000 - за нарушение правил безопасности на дороге. 58-летний адвокат из кантона Аргау нарушил правила на автобане между Цюрихом и Лозанной, двигаясь на скорости до 120 км/ч и сохраняя расстояние всего 8-12 метров от другого автомобиля. Это продолжалось на протяжении 2,5 км. Об этом пишет Oddity Central.

Швейцарские камеры зафиксировали нарушение, а полиция предоставила фотодоказательства, которые убедили суд, что водитель создавал опасную ситуацию. Адвокат пытался доказать, что в швейцарском законодательстве нет четких норм по безопасной дистанции, но суд постановил, что его маневры нарушают правила безопасности.

В Швейцарии штрафы рассчитывают в зависимости от дохода нарушителя. Поскольку годовой доход адвоката составляет 1,6 млн швейцарских франков ($1,8 млн), его дневная ставка была определена в $2328, а общая сумма штрафа составила $109 500. Кроме того, ему придется возместить $14 500 судебных издержек.

В то же время суд предоставил адвокату шанс избежать штрафа, отсрочив его уплату на два года. Если в течение этого времени он не нарушит правила дорожного движения, штраф будет отменен. Этот случай подчеркивает принцип швейцарской системы, где нарушители, независимо от их статуса, должны нести ответственность.

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